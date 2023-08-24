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Хэкен - Абердин

24.08.2023, Четверг, 00:00 мск Лига Европы Хэкен - Абердин
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Матч еще не начался
П1
1.9
Х
3.75
П2
3.85
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Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
ответный матч		 29 июля, четверг 19:30 Хэкен 2:0 Абердин
Лига конференций (2021/2022)
2 раунд
первый матч		 22 июля, четверг 21:45 Абердин 5:1 Хэкен
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