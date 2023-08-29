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Янг Бойз - Маккаби

29.08.2023, Вторник, 22:00 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Лига чемпионов, 4 раунд , ответный матч Янг Бойз - Маккаби
Первый матч: 0 - 0
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Матч начнется в 22:00 мск
Лига чемпионов (2023/2024)
4 раунд
первый матч		 23 августа, среда 22:00 Маккаби Янг Бойз
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