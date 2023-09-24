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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Вальядолид
Овьедо - Вальядолид: обзор матча 24 сентября 2023
Овьедо
24.09.2023, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 7 тур
0 : 1
Завершен
Вальядолид
90+2'
М. Андре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Вальядолид
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Андре
Пас отдал
С. Юрич
Замена
С. Касорла
️️️️
В. Росада
90'
84'
Желтая карточка
И. Санчес
82'
Желтая карточка
М. Андре
77'
Замена
A. Quintana
️️️️
Д. Торрес
76'
Замена
Л. Роша
️️️️
С. Эскудеро
69'
Замена
I. Bikoue
️️️️
В. Месегер
68'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Силла
62'
Замена
Р. Моро
️️️️
Р. Кенеди
Желтая карточка
О. Луэнго
53'
52'
Желтая карточка
Д. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Sebas Moyano
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
6
Мончу
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
18
Enol Rodríguez
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
16
Eugene Frimpong
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Роман
12
Кальво
4
Костас
15
Луэнго
11
Коломбатто
10
6
Суарес
20
Сеоане
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
4-1-2-2-1
12
Джон
2
Перес
4
Торрес
22
Бойомо
18
Эскудеро
24
Юрич
6
Мончу
23
Месегер
10
Санчес
29
Кенеди
14
Силла
17
Росада
8
Касорла
8
Касорла
17
Росада
18
Эскудеро
2
Роша
2
Роша
18
Эскудеро
29
Кенеди
18
Моро
18
Моро
29
Кенеди
4
Торрес
26
26
4
Торрес
14
Силла
10
Андре
10
Андре
14
Силла
23
Месегер
19
19
23
Месегер
Остались в запасе
Овьедо
Вальядолид
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
18
Enol Rodríguez
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
16
Eugene Frimpong
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Charbel Wehbe
ЦЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
30
Marco Esteban
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
18
Enol Rodríguez
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
16
Eugene Frimpong
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Овьедо - Вальядолид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
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