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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Б36 Торсхавн - Риека
Б36 Торсхавн - Риека: обзор матча 10 августа 2023
Б36 Торсхавн
10.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Риека
33'
Х. Агнарссон
48'
Б. Года
88'
С. Радельич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Б36 Торсхавн - Риека
Замена
E. Magnusson
️️️️
E. Nielsen
90'
+1
Желтая карточка
М. Пшибыльски
90'
90'
Замена
И. Лепиньица
️️️️
В. Ходжа
88'
ГОЛ! 1:2!
С. Радельич
Пас отдал
Т. Фрук
Желтая карточка
B. Nielsen
86'
Желтая карточка
М. Эгилссон
77'
58'
Желтая карточка
Л. Селахи
Замена
B. Nielsen
️️️️
Х. Агнарссон
51'
48'
ГОЛ! 1:1!
Б. Года
ГОЛ! 1:0!
Х. Агнарссон
Пас отдал
М. Пшибыльски
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
21
Андрасс Йохансен
ЛВ
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
8
Taufee Skandari
ЦП
17
Янн Беньяминсен
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
6
E. Nielsen
ЦФ
3
Símun Sólheim
ЦФ
Риека
22
Недилько Лабрович
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
10
Тони Фрук
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
4
Нико Янкович
АП
29
Франьо Иванович
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Б36 Торсхавн
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
19
Erlendur Magnusson
ЦЗ
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
7
Bjarki Nielsen
ЦП
7
Aron Knudsen
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
12
Lukas Giessing
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Риека
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
3-2-3-2
1
Ламхауге
16
Эгилссон
5
Наттестад
31
8
17
Беньяминсен
9
Агнарссон
33
Пшибыльски
21
Йохансен
3
6
2-4-2-2
22
Лабрович
17
Вейга
6
Радельич
66
Дилавер
3
Года
18
Селахи
10
Фрук
4
Янкович
87
Пашалич
22
Ходжа
29
Иванович
6
19
19
6
9
Агнарссон
7
7
9
Агнарссон
22
Ходжа
13
Лепиньица
13
Лепиньица
22
Ходжа
Остались в запасе
Б36 Торсхавн
Риека
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
7
Aron Knudsen
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
12
Lukas Giessing
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
28
Mattias Weihe Joensen
ЦЗ
18
Бенжамин Хейнесен
ПЗ
7
Aron Knudsen
ЦФ
2
Andrias Eriksen
ЦФ
12
Lukas Giessing
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
Остались в запасе
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
12
Эммануэль Банда
ЦП
9
Хорхе Обрегон
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Б36 Торсхавн - Риека
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
Рунавик
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
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Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
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1 : 1
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