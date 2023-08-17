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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Риека - Б36 Торсхавн
Риека - Б36 Торсхавн: обзор матча 17 августа 2023
Риека
17.08.2023, четверг, 21:15
Лига конференций, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Б36 Торсхавн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
22
Недилько Лабрович
ВР
3
Андрия Вукчевич
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
17
Данилу Вейга
ПЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
18
Линдон Селахи
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
22
Велдин Ходжа
ЦФ
29
Франьо Иванович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Б36 Торсхавн
1
Маттиас Ламхауге
ВР
16
Магнус Эгилссон
ЛЗ
31
Isak Jonsson
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
21
Андрасс Йохансен
ЛВ
8
Taufee Skandari
ЦП
7
Bjarki Nielsen
ЦП
17
Янн Беньяминсен
ЦП
33
Михал Пшибыльски
АП
6
E. Nielsen
ЦФ
3
Símun Sólheim
ЦФ
Риека
3
Матей Митрович
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Б36 Торсхавн
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
29
Эмиль Йонсен
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
7
Aron Knudsen
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
12
Lukas Giessing
ЦФ
3-2-2-3
22
Лабрович
3
Вукчевич
6
Радельич
17
Вейга
18
Селахи
10
Фрук
87
Пашалич
4
Янкович
29
Иванович
22
Ходжа
15
3-3-2-2
1
Ламхауге
31
5
Наттестад
16
Эгилссон
8
7
17
Беньяминсен
33
Пшибыльски
21
Йохансен
3
6
Остались в запасе
Риека
Б36 Торсхавн
3
Матей Митрович
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
29
Эмиль Йонсен
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
7
Aron Knudsen
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
12
Lukas Giessing
ЦФ
Остались в запасе
3
Матей Митрович
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
7
Найс Джуара
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
13
Иван Лепиньица
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
14
Adrian Liber
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
23
Мартин Зломислич
ЦФ
Остались в запасе
1
Silas Eyðsteinsson
ВР
26
Hans Jorgensen
ВР
29
Эмиль Йонсен
ЦП
23
Carl Mikkelsen
ЦП
9
Ханнес Агнарссон
ЛВ
7
Aron Knudsen
ЦФ
10
Valerijs Sabala
ЦФ
12
Lukas Giessing
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Риека - Б36 Торсхавн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Рудеш
1 : 2
16.10.2026
Риека
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
Б36 Торсхавн
3 : 3
18.10.2026
Скала
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
Аргир
1 : 2
11.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
Б36 Торсхавн
1 : 2
18.09.2026
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