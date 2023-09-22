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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Спартак Сб - Вождовац
Спартак Сб - Вождовац: обзор матча 22 сентября 2023
Спартак Сб
22.09.2023, пятница, 19:00
Сербия. Суперлига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Вождовац
90+1'
О. Мудрински (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак Сб - Вождовац
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Мудрински
90'
+1
83'
Замена
F. Antonijević
️️️️
N. Đuričić
83'
Замена
L. Kojić
️️️️
Б. Йочич
Замена
Й. Лукич
️️️️
A. Todoroski
80'
Замена
M. Tošeski
️️️️
В. Йочич
80'
Замена
О. Мудрински
️️️️
В. Убипарип
70'
Желтая карточка
А. Джурасович
59'
58'
Замена
R. Vilca
️️️️
N. Vujanović
57'
Желтая карточка
А. Матич
18'
Желтая карточка
Б. Ващук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Сб
45
Filip Manojlović
ВР
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
33
Владимир Прийович
ЦЗ
44
Владан Видакович
ОП
28
Лука Биелович
ЦП
5
Алекса Джурасович
ЦП
10
Andrej Todoroski
ЦП
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
14
Войо Убипарип
ЦФ
21
Илия Бабич
ЦФ
33
Юг Станоев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
5
Nikola Zecevic
ЦЗ
33
Filip Damjanović
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
ЦП
8
Богдан Йочич
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
59
Богдан Ващук
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Спартак Сб
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
22
Miloš Tošeski
ЦП
14
Велько Йочич
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
4
Йован Лукич
ЦФ
9
Огнен Мудрински
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Вождовац
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
2-1-3-4
45
5
33
Прийович
44
Видакович
28
Биелович
5
Джурасович
10
26
33
Станоев
21
Бабич
14
Убипарип
3-5-2
1
5
33
24
Джурджевич
33
6
Матич
77
70
8
Йочич
11
59
Ващук
Йочич
22
22
Йочич
14
Йочич
14
Йочич
10
4
Лукич
4
Лукич
10
14
Убипарип
9
Мудрински
9
Мудрински
14
Убипарип
33
27
27
33
70
25
25
70
8
Йочич
28
28
8
Йочич
Остались в запасе
Спартак Сб
Вождовац
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
1
Александр Вулич
ВР
15
Неманья Чаласан
ЦЗ
34
Aleksa Đurasović
ЦП
14
Милош Мийич
ЦП
18
Давид Дунджерски
ЦФ
29
Лазар Стайкович
ЦФ
99
Борис Крстич
ЦФ
Остались в запасе
22
Sergej Bjelica
ВР
15
Vuk Bogdanović
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
16
Predrag Medić
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Спартак Сб - Вождовац
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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