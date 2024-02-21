«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником

Сербский футболист Богдан Йочич подписал контракт с «Рубином» сроком на 4,5 года. 23-летний полузащитник будет выступать в казанской команде под номером 8.

Последним клубом Йочича был сербский «Вождовац». В этом сезоне он сыграл за команду 20 матчей, забил 4 гола, отдал 7 передач.

Ранее Йочич выступал за юношеские команды «Црвены Звезды», также клубы сербские «Графичар» и «Металац», итальянские «Верону» и «Про Верчелли».

Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что сумма сделки по трансферу серба составит около 400 тысяч евро.