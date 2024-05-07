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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - Железничар
Вождовац - Железничар: обзор матча 07 мая 2024
Вождовац
07.05.2024, вторник, 20:00
Сербия. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Железничар
35'
J. Flemmings
77'
J. Flemmings
13'
B. Knežević
45+2'
S. Hajdin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - Железничар
90'
+4
Желтая карточка
Л. Романич
90'
+2
Замена
A. Max
️️️️
B. Knežević
Желтая карточка
M. Nešković
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
J. Flemmings
Пас отдал
V. Miletić
77'
Замена
N. Vujanović
️️️️
R. Vilca
66'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
S. Hajdin
Пас отдал
Л. Романич
37'
Желтая карточка
B. Knežević
ГОЛ! 1:1!
J. Flemmings
Пас отдал
M. Nešković
35'
Желтая карточка
N. Đuričić
34'
13'
ГОЛ! 0:1!
B. Knežević
8'
Желтая карточка
S. Purtić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
93
Marko Gudzulic
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
33
Nikola Đuričić
(К)
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
6
Matija Mitrović
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Железничар
1
Милан Миятович
ВР
63
Stefan Obradović
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
18
Branislav Knežević
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
25
Dario Grgić
ЦП
6
V. Stankovic
ЦФ
17
Evgen Pavlov
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
21
Milan Kolarević
ЦФ
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
16
A. Max
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
2-5-3
93
24
Джурджевич
4
77
6
Матич
33
25
24
Крпич
9
7
6
3-4-1-2
1
Миятович
63
44
33
22
14
25
18
9
Романич
17
6
25
70
70
25
18
16
16
18
90
Йованович
90
Йованович
Остались в запасе
Вождовац
Железничар
1
Andrija Katić
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
21
Milan Kolarević
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
27
Filip Antonijević
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
28
Lazar Kojić
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
95
Vladimir Miletić
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
21
Milan Kolarević
ЦФ
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
33
Marko Konatar
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
2
Майсса Ндиайе
ЦЗ
16
Сулайман Маррех
ЦП
26
Bojan Balaz
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Предраг Роган
Статистика матча Вождовац - Железничар
2
3
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
23
23
Офсайды
0
4
Количество передач
446
344
Сейвы
4
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
7
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
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