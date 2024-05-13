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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Явор - Вождовац
Явор - Вождовац: обзор матча 13 мая 2024
Явор
13.05.2024, понедельник, 19:00
Сербия. Суперлига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Вождовац
25'
J. Flemmings
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Явор - Вождовац
Замена
E. Silva
️️️️
T. Petrović
81'
71'
Желтая карточка
A. Lukić
Замена
B. Loue
️️️️
D. Dolmagić
68'
64'
Желтая карточка
N. Đuričić
61'
Замена
M. Kolarević
️️️️
R. Vilca
56'
Желтая карточка
R. Vilca
52'
Желтая карточка
M. Nešković
25'
ГОЛ! 0:1!
J. Flemmings
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Явор
98
Strahinja Manojlovic
ВР
3
Неманья Милетич
(К)
ЛЗ
2
Milan Ilic
ЦЗ
22
Kristijan Tojcic
ЦЗ
4
Leandro
ЦЗ
3
Milan Obradović
ЦЗ
13
Dino Dolmagić
ЦЗ
18
Luka Gojković
ЦП
31
Todor Petrović
ЦП
9
Триванте Стюарт
ЦФ
12
Радивой Босич
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Вождовац
93
Marko Gudzulic
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
33
Nikola Đuričić
(К)
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
36
Stefan Pirgić
ЦФ
7
Junior Flemmings
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Явор
21
Nikola Popović
ВР
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
29
Jovan Goronjić
ЦП
5
Stefan Marjanović
ЦП
19
Eliomar Silva
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
27
Bayere Loue
ЦФ
45
Marko Šarić
ЦФ
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Mateja Bubanj
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
21
Milan Kolarević
ЦФ
3-2-2-2
98
4
3
13
3
Милетич
22
18
31
12
Босич
9
Стюарт
3-4-3
93
24
Джурджевич
4
5
33
28
25
77
7
36
23
31
19
19
31
13
27
27
13
25
21
21
25
Остались в запасе
Явор
Вождовац
21
Nikola Popović
ВР
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
29
Jovan Goronjić
ЦП
5
Stefan Marjanović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
45
Marko Šarić
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
1
Andrija Katić
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Mateja Bubanj
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
21
Nikola Popović
ВР
1
Lazar Raičević
ВР
6
Djordje Skoko
ЦЗ
29
Jovan Goronjić
ЦП
5
Stefan Marjanović
ЦП
33
Lazar Selenić
ЦП
24
Luka Petrović
ЦП
45
Marko Šarić
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
6
Алекса Матич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Mateja Bubanj
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча Явор - Вождовац
1
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
5
Нарушения
15
25
Офсайды
1
0
Количество передач
349
307
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
65
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Явор
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички 1923
2 : 2
24.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 36 тур
Явор
2 : 4
16.05.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 35 тур
ТСЦ Бачка Топола
6 : 1
10.05.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 34 тур
Явор
0 : 0
03.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 33 тур
Явор
4 : 0
27.04.2026
Напредак
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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