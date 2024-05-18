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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
ИМТ Белград - Вождовац
ИМТ Белград - Вождовац: обзор матча 18 мая 2024
ИМТ Белград
18.05.2024, суббота, 17:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Вождовац
51'
M. Luković (П)
17'
J. Flemmings
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ИМТ Белград - Вождовац
Желтая карточка
M. Delević
90'
Замена
M. Delević
️️️️
N. Krstić
89'
Замена
J. Vuković
️️️️
U. Ćosić
88'
Замена
Ž. Arsić
️️️️
V. Kijevčanin
81'
Желтая карточка
М. Гордич
78'
77'
Желтая карточка
Л. Павлович
Замена
V. Radočaj
️️️️
Н. Терзич
72'
67'
Желтая карточка
A. Lukić
64'
Замена
Л. Павлович
️️️️
M. Kolarević
60'
Желтая карточка
M. Kolarević
ГОЛ с пенальти! 1:1!
M. Luković
51'
17'
ГОЛ! 0:1!
J. Flemmings
Пас отдал
N. Savić
13'
Желтая карточка
А. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ИМТ Белград
51
Милош Гордич
ВР
7
Nikola Glišić
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
22
Petar Ćirković
ЦЗ
5
Veljko Kijevčanin
ЦП
80
Irfan Zulfić
ЦП
24
Никола Терзич
ПВ
8
Luka Luković
ЦФ
5
Uroš Ćosić
ЦФ
25
Nikola Krstić
ЦФ
45
Milos Luković
(К)
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Вождовац
93
Marko Gudzulic
ВР
4
Nikola Savić
ЦЗ
5
Aleksandar Lukić
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
77
Mihajlo Nešković
ЦП
24
Милян Крпич
ЦП
6
Алекса Матич
(К)
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
36
Stefan Pirgić
ЦФ
21
Milan Kolarević
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
ИМТ Белград
26
Jagoš Vuković
ЦЗ
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
27
Vladimir Radočaj
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
45
Željko Arsić
ЦФ
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
9
Mateja Bubanj
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
3-2-1-4
51
Гордич
7
93
22
5
80
24
Терзич
8
45
25
5
3-4-3
93
4
5
27
24
Крпич
6
Матич
25
77
21
36
7
5
26
26
5
25
23
23
25
24
Терзич
27
27
24
Терзич
5
45
45
5
21
8
Павлович
8
Павлович
21
Остались в запасе
ИМТ Белград
Вождовац
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
1
Andrija Katić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
9
Mateja Bubanj
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Остались в запасе
20
Dimitrios Tzinovits
ЦЗ
23
Benjamin Billups Boston
ЦП
16
Stefan Bastaja
ЦП
9
Miloš Jović
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
Остались в запасе
1
Andrija Katić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
70
Nikša Vujanović
ЦП
9
Danilo Teodorović
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
9
Mateja Bubanj
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
Главный тренер
Небойша Яндрич
Главный тренер
Марко Савич
Статистика матча ИМТ Белград - Вождовац
2
4
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
7
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Нарушения
13
11
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
2
Матчи команд
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички
- : -
06.12.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 17 тур
ИМТ Белград
2 : 1
27.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Земун
1 : 1
07.11.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
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