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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Вождовац - Радник
Вождовац - Радник: обзор матча 24 мая 2024
Вождовац
24.05.2024, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Радник
64'
J. Flemmings (П)
81'
R. Vilca
58'
P. Kunić (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вождовац - Радник
ГОЛ! 2:1!
R. Vilca
81'
Замена
R. Vilca
️️️️
S. Pirgić
78'
78'
Замена
N. Tomašević
️️️️
P. Kunić
Замена
M. Kolarević
️️️️
M. Nešković
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
J. Flemmings
64'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
P. Kunić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вождовац
1
Andrija Katić
ВР
24
Вукашин Джурджевич
ЦЗ
4
Nikola Savić
ЦЗ
27
Filip Antonijević
ЦЗ
33
Nikola Đuričić
(К)
ЦП
28
Lazar Kojić
ЦП
77
Mihajlo Nešković
ЦП
7
Junior Flemmings
ЦФ
36
Stefan Pirgić
ЦФ
6
Matija Mitrović
ЦФ
9
Danilo Teodorović
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
Радник
99
Stefan Ranđelović
ВР
5
Ilija Miličević
ЦЗ
9
Vukašin Bogdanović
ЦЗ
66
Mateja Gasic
ЦП
37
Mihailo Oreščanin
(К)
ЦП
76
Jovan Andjelkovic
ЦФ
93
Petar Kunić
ЦФ
8
Luka Čumić
ЦФ
88
Aleksandar Kadijević
ЦФ
4
Haris Hajdarević
ЦФ
6
Miloš Vranjanin
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Вождовац
93
Marko Gudzulic
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
25
Rodrigo Vilca
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
21
Milan Kolarević
ЦФ
9
Mateja Bubanj
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
Радник
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
18
Nemanja Tomašević
ЦФ
3-3-4
1
24
Джурджевич
4
27
33
28
77
7
9
6
36
2-2-5
99
5
9
66
37
93
6
4
88
8
36
25
25
36
77
21
21
77
93
18
18
93
Остались в запасе
Вождовац
Радник
93
Marko Gudzulic
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Mateja Bubanj
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
Главный тренер
Марко Савич
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Остались в запасе
93
Marko Gudzulic
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
32
Vukasin Pavlovic
ЦЗ
24
Милян Крпич
ЦП
70
Nikša Vujanović
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
9
Mateja Bubanj
ЦФ
23
Bogdan Petrovic
ЦФ
Остались в запасе
12
Vuk Vukadinović
ВР
32
Bogdan Stojković
ЦЗ
Главный тренер
Марко Савич
Главный тренер
Славолюб Джорджевич
Статистика матча Вождовац - Радник
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
17
0
Нарушения
11
11
Офсайды
1
1
Количество передач
500
330
Сейвы
0
7
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
20
3
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Вождовац
Сербия. Суперлига, 7 тур
Вождовац
3 : 2
24.05.2024
Радник
Сербия. Суперлига, 6 тур
ИМТ Белград
1 : 1
18.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 5 тур
Явор
1 : 1
13.05.2024
Вождовац
Сербия. Суперлига, 4 тур
Вождовац
2 : 2
07.05.2024
Железничар
Сербия. Суперлига, 3 тур
Раднички
2 : 0
01.05.2024
Вождовац
Радник
Сербия. Суперлига, 18 тур
Мачва
- : -
06.12.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
1 : 2
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Радник
2 : 1
08.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички 1923
1 : 0
23.10.2026
Радник
Информация о матче
Посещаемость:
500
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Вождовац
Радник
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