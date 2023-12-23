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В «Енисее» после назначения Тихонова ввели новый штраф
30 января, 18:18
4
Тихонов объяснил, почему Дзюба не перейдет в «Енисей»
23 января, 17:31
5
Тихонов назвал лучшую команду Первой лиги
22 января, 19:37
0
Тихонов объяснил, почему не пригласил Мостового в «Енисей»
22 января, 17:42
1
Мостовой – о Жиркове в «Зените»: «5-10 минут – больше времени не дадут. Там бразильцы играют. Юра бы вышел, и я бы мог там на минуту выйти»
18 января, 19:37
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Нефтехимик - Енисей - 05 мая 2024

Нефтехимик
05.05.2024, воскресенье, 00:00
Россия. Первая лига, 31 тур
- : -
Не начался
Енисей
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Нефтехимик - Енисей
Всего ударов по воротам
0
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Удары в створ
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
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Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия. Первая лига, 21 тур
Кубань
- : -
02.03.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 21 тур
Ленинградец
- : -
02.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 21 тур
Сокол
- : -
02.03.2024
Динамо Мх
Россия. Первая лига, 21 тур
Енисей
- : -
03.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 21 тур
Нефтехимик
- : -
03.03.2024
Алания
Россия
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