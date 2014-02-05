СКА-Хабаровск

Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Товарищеский матч. Иностранцы помогли «Краснодару» разгромить «Родину» (3:0)
Юшин перешел из «Урала» в клуб Первой лиги
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Товарищеский матч. «Ростов» проиграл середняку Первой лиги (1:2)
Игроки российских клубов массово подрались на сборах в Турции
Бывший игрок пяти клубов РПЛ перешел в команду Первой лиги
Григорян назвал российский клуб, который он предал
Луценко рассказал, как едва не подрался с Григоряном: «Он мне угрожал сломать челюсть прямо на поле»
Григорян: «Меня уволили из «СКА-Хабаровска», потому что нужно было продать стыки за РПЛ»
Товарищеский матч. Иностранцы помогли «Краснодару» разгромить «Родину» (3:0)
Юшин перешел из «Урала» в клуб Первой лиги
Товарищеский матч. «Ростов» проиграл середняку Первой лиги (1:2)
«Краснодар» назвал соперников по предсезонным матчам
«Балтика» отдала в аренду воспитанника «Локомотива»