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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Легия
Заглембе - Легия: обзор матча 03 декабря 2023
Заглембе
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Польша. Экстракласа, 17 тур
0 : 3
Завершен
Легия
2'
Р. Августиняк
4'
Р. Панков
64'
Жозуэ (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Легия
90'
Замена
Ф. Рейчик
️️️️
Ю. Элитим
90'
Замена
М. Росолек
️️️️
Э. Мучи
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
84'
Замена
Д. Богар
️️️️
М. Вдовяк
84'
81'
Желтая карточка
Ю. Элитим
78'
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Жозуэ
78'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Вшолек
Замена
J. Munoz
️️️️
D. Kurminowski
73'
Замена
К. Чодина
️️️️
Т. Пенько
72'
65'
Замена
А. Енджейчик
️️️️
Р. Панков
64'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Жозуэ
Замена
М. Полетанович
️️️️
T. Makowski
60'
4'
ГОЛ! 0:2!
Р. Панков
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Августиняк
Пас отдал
Р. Панков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Szymon Weirauch
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
(К)
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
21
Томаш Пенько
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
91
D. Kurminowski
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
(К)
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
7
Marek Mróz
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
J. Munoz
ЦФ
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
20
Филип Рейчик
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
3-3-2-2
1
2
2
5
21
Пенько
6
8
Дабровски
7
Вдовяк
10
Булеца
3
Мата
91
2-1-3-2-2
25
Тобиаш
12
Панков
3
Капуади
8
Августиняк
99
Слиш
22
Элитим
23
Кун
22
Вшолек
10
Жозуэ
9
Крамер
7
Мучи
6
4
Полетанович
4
Полетанович
6
10
Булеца
7
7
10
Булеца
7
Вдовяк
39
Богар
39
Богар
7
Вдовяк
21
Пенько
11
Чодина
11
Чодина
21
Пенько
91
9
9
91
12
Панков
55
Енджейчик
55
Енджейчик
12
Панков
22
Элитим
20
Рейчик
20
Рейчик
22
Элитим
10
Жозуэ
86
Стрзалек
86
Стрзалек
10
Жозуэ
22
Вшолек
23
Диаш
23
Диаш
22
Вшолек
7
Мучи
7
Росолек
7
Росолек
7
Мучи
Остались в запасе
Заглембе
Легия
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
T. Gaprindashvili
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Заглембе - Легия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
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