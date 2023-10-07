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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Пяст
Заглембе - Пяст: обзор матча 07 октября 2023
Заглембе
07.10.2023, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 11 тур
1 : 1
Завершен
Пяст
45'
A. Ławniczak
73'
G. Tomasiewicz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Пяст
Желтая карточка
B. Kopacz
85'
83'
Замена
Я. Голубек
️️️️
Х. Феликс
Замена
M. Grzybek
️️️️
B. Kłudka
83'
Замена
Д. Богар
️️️️
М. Вдовяк
83'
77'
Желтая карточка
Д. Кадзиор
73'
ГОЛ! 1:1!
G. Tomasiewicz
Замена
A. Wozniak
️️️️
J. Munoz
72'
67'
Замена
Д. Кадзиор
️️️️
S. Krykun
Замена
T. Makowski
️️️️
М. Полетанович
59'
Замена
M. Mróz
️️️️
С. Булеца
59'
55'
Замена
M. Szczepański
️️️️
М. Амейо
ГОЛ! 1:0!
A. Ławniczak
Пас отдал
Д. Дабровски
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
8
Дамьян Дабровски
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
9
J. Munoz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
2
Ariel Mosór
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
6
Michał Chrapek
ЦП
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
19
Майкл Амейо
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
39
Дамьян Богар
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
14
Якуб Голубек
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
3-3-2-2
1
Диудис
2
2
5
8
Дабровски
4
Полетанович
11
Чодина
7
Вдовяк
10
Булеца
2
9
3-4-3
26
Плах
11
Пырка
2
98
20
19
Амейо
44
6
4
16
7
Феликс
2
13
13
2
10
Булеца
7
7
10
Булеца
7
Вдовяк
39
Богар
39
Богар
7
Вдовяк
9
11
11
9
4
Полетанович
6
6
4
Полетанович
19
Амейо
30
30
19
Амейо
7
Феликс
14
Голубек
14
Голубек
7
Феликс
44
92
Кадзиор
92
Кадзиор
44
Остались в запасе
Заглембе
Пяст
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
21
Томаш Пенько
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
21
Томаш Пенько
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
17
Filip Karbowy
ЦП
29
Marcel Bykowski
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Заглембе - Пяст
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
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