Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Заглембе
Краковия - Заглембе: обзор матча 11 августа 2023
Краковия
11.08.2023, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 4 тур
2 : 1
Завершен
Заглембе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Краковия - Заглембе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Новости команд
Все
Краковия
Заглембе
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Коноплянка взял в «Краковии» 80-й номер в честь Роналдиньо
2022.02.12 15:28
Гол: «К сожалению, пришлось подать на «Амкар» в суд. Я вернул часть денег, которые мне должны. Понимаю, что всей суммы мне не отдадут»
2020.01.02 18:55
2
Гол – о жизни в Перми: «Больше никогда не попрошу русского таксиста ехать быстрее»
2020.01.02 17:28
7
«Краковия» ведет переговоры с форвардом «Балтики» Маркиным
2019.12.25 18:11
1
Товарищеские матчи. «Оренбург» одолел «Краковию», «Крылья Советов» уступили «Хайдуку»
2019.06.29 21:30
В одной из европейских лиг 17 клубов претендуют на титул за 6 туров до финиша
13 апреля
3
Оскорблявший Россию Хацкевич со скандалом покинул польский «Заглембе»
2024.04.06 12:36
1
Жигулев – о дискриминации россиян в Европе: «Я лично с такими проблемами не сталкивался»
2022.04.26 15:58
1
Жигулев: «Заглембе» – политический клуб. Расторжение контракта было вопросом времени»
2022.04.26 13:59
Покинувший «Заглембе» Башкиров прибыл в расположение «Рубина»
2022.04.25 23:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+