Оздоев – автор лучшего гола ПАОКа в 2023 году

Бубнов оценил уровень Оздоева, Сулейманова и Черышева для топ-5 чемпионатов

Шапи забил 2-й гол за неделю в Греции

7 российских футболистов сыграли на групповом этапе еврокубков в этом сезоне

Только два российских футболиста поучаствовали во всех матчах группового этапа еврокубков