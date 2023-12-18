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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
8 июня 2023, 08:14
1
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
23 февраля 2023, 23:41
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
18 декабря 2023, 16:21
0
«Краснодар» передумал подписывать болгарского вингера, у которого 41 голевое действие в прошлом сезоне
17 августа 2023, 12:43
4
«Краснодар» ведет переговоры о трансфере болгарского вингера: у него 41 голевое действие в прошлом сезоне
28 июля 2023, 14:14
2
«Лудогорец» стал чемпионом Болгарии в 12-й раз подряд – до мирового рекорда 3 титула
8 июня 2023, 08:14
1
Лига конференций. «Андерлехт» выбил «Лудогорец» по пенальти
23 февраля 2023, 23:41
1
Фанаты «Олимпии» в масках выгнали тренера Риеру с пресс-конференции. Они были против его назначения
5 июля 2022, 22:34
3
Форвард Вомбергар вернулся из «Уфы» в «Олимпию»
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1
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Лудогорец

Лудогорец - Олимпия - 26 июля 2023

Лудогорец
26.07.2023, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Матч завершен
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Олимпия
44' Д. Янков
14' Т. Элшник
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Лудогорец - Олимпия
Матч завершен
90' +4
Желтая карточка
Неманья Мотика
90' +4
Желтая карточка
Давид Суалехе
Желтая карточка
Аслак Витри
90' +4
86'
Замена
Неманья Мотика ️️️️➡️️ Свит Сеслар
75'
Замена
Рауль Флоруч ️️️️➡️️ Иван Посавец
75'
Замена
Неманья Гаврич ️️️️➡️️ Руй Педру
Желтая карточка
Педро Наресси
73'
Замена
Спас Делев ️️️️➡️️ Доминик Янков
73'
Замена
Рик ️️️️➡️️ Кирил Десподов
73'
66'
Замена
Pedro Lucas ️️️️➡️️ Мустафа Нукич
65'
Желтая карточка
Мустафа Нукич
62'
Желтая карточка
Агустин Доффо
Замена
Педро Наресси ️️️️➡️️ Якуб Пиотровски
54'
Замена
Кайо Видаль ️️️️➡️️ Бернард Текпетей
54'
ГОЛ! 1:1
Доминик Янков
44'
22'
Желтая карточка
Иван Посавец
14'
ГОЛ! 0:1
Тими Элшник
Замена
Матиас Тиссера ️️️️➡️️ Квадво Дуа
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
1
Сержио Падт
ВР
44
Марсель Хайстер
ЦЗ
24
Франко Руссо
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Клауде Гонсалвеш
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
6
Якуб Пиотровски
ЦП
8
Доминик Янков
АП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
3
Давид Суалехе
ЛЗ
16
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
21
Иван Посавец
ЦП
19
Свит Сеслар
АП
9
Мустафа Нукич
ЦФ
14
Руй Педру
ЦФ
10
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Лудогорец
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
7
Нонато
ЦП
30
Педро Наресси
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
77
Кайо Видаль
ПВ
7
Рик
ПВ
90
Спас Делев
ЦФ
10
Матиас Тиссера
ЦФ
Олимпия
31
Жан Маурисио
ВР
16
Денис Пинтоль
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
11
Саар Фадида
ЦП
33
Неманья Гаврич
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
20
Неманья Мотика
ЛВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
37
Pedro Lucas
ЦФ
4-1-2-3
1
Падт
44
Хайстер
24
Руссо
32
Пластун
16
Витри
8
Гонсалвеш
9
Дуа
6
Пиотровски
77
Десподов
8
Янков
37
Текпетей
4-1-1-1-3
69
Видовшек
2
Силва
16
Мухамедбегович
4
Ратник
3
Суалехе
34
Доффо
21
Посавец
19
Сеслар
10
Элшник
14
Педру
9
Нукич
6
Пиотровски
30
Наресси
30
Наресси
6
Пиотровски
37
Текпетей
77
Видаль
77
Видаль
37
Текпетей
77
Десподов
7
Рик
7
Рик
77
Десподов
8
Янков
90
Делев
90
Делев
8
Янков
9
Дуа
10
Тиссера
10
Тиссера
9
Дуа
14
Педру
33
Гаврич
33
Гаврич
14
Педру
19
Сеслар
20
Мотика
20
Мотика
19
Сеслар
21
Посавец
30
Флоруч
30
Флоруч
21
Посавец
9
Нукич
37
37
9
Нукич
Остались в запасе
Лудогорец
Олимпия
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
7
Нонато
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
31
Жан Маурисио
ВР
16
Денис Пинтоль
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
11
Саар Фадида
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
12
Симон Слуга
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
7
Нонато
ЦП
82
Иван Йорданов
ЦП
Остались в запасе
31
Жан Маурисио
ВР
16
Денис Пинтоль
ВР
43
Альяж Крефл
ЛЗ
6
Матео Караматич
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
11
Саар Фадида
ЦП
77
Aldin Jakupović
ЦП
17
Адмир Бристрич
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Лудогорец - Олимпия
2
5
Желтые карточки
2
5
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
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- : -
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