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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Галатасарай
Хатайспор - Галатасарай: обзор матча 11 ноября 2023
Хатайспор
11.11.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Галатасарай
14'
Р. Ривас
55'
Д. Ламкель Зе
28'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Галатасарай
Желтая карточка
А. Ходжич
90'
+6
Желтая карточка
Г. Абурджания
89'
Замена
Г. Абурджания
️️️️
Р. Дадашов
88'
83'
Замена
Тете
️️️️
В. Заа
Замена
А. Ходжич
️️️️
Э. Беяз
76'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Д. Ламкель Зе
76'
74'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
С. Оливейра
73'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
Ф. Гулам
68'
66'
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
66'
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Караташ
ГОЛ! 2:1!
Д. Ламкель Зе
Пас отдал
Ф. Деле-Баширу
55'
35'
Желтая карточка
Д. Санчес
28'
ГОЛ! 1:1!
В. Заа
ГОЛ! 1:0!
Р. Ривас
Пас отдал
Д. Ламкель Зе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
(К)
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
27
Дженгиз Демир
ЦЗ
3
Гай-Марселен Килама
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
60
Дидье Ламкель Зе
ЛВ
88
Массанга Матондо
ЦП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
99
Ригоберто Ривас
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Хатайспор
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
10
Карлос Страндберг
ЦП
18
Армин Ходжич
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-2-2
1
Кардешлер
13
Гулам
27
Демир
3
Килама
22
Алиджи
88
Матондо
16
Деле-Баширу
60
Ламкель Зе
17
Беяз
99
Ривас
9
Дадашов
4-1-1-3-1
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
6
Санчес
88
Караташ
34
Торрейра
27
Оливейра
22
Зиеш
7
Актюркоглу
10
Заа
9
Икарди
13
Гулам
86
Бекароглу
86
Бекароглу
13
Гулам
9
Дадашов
8
Абурджания
8
Абурджания
9
Дадашов
60
Ламкель Зе
10
Страндберг
10
Страндберг
60
Ламкель Зе
17
Беяз
18
Ходжич
18
Ходжич
17
Беяз
88
Караташ
23
Айхан
23
Айхан
88
Караташ
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Заа
11
Тете
11
Тете
10
Заа
27
Оливейра
10
Мертенс
10
Мертенс
27
Оливейра
22
Зиеш
94
Бакамбу
94
Бакамбу
22
Зиеш
Остались в запасе
Хатайспор
Галатасарай
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Главный тренер
Волкан Демирель
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
34
Демир Сарыкалы
ВР
31
Огужан Матур
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
28
Ibrahim Demir
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Волкан Демирель
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Хатайспор - Галатасарай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бахаттин Шимшек
Стадион:
Мерсин Стадиуму
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