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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ахмат - Балтика
Ахмат - Балтика: обзор матча 10 августа 2023
Ахмат
10.08.2023, четверг, 20:00
Россия. Кубок, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
44'
А. Семенов (АГ)
62'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Балтика
Замена
Я. Челикович
️️️️
Е. Харин
86'
83'
Желтая карточка
А. Осипов
82'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
А. Энрикес
73'
Замена
Г. Гузина
️️️️
Д. Барков
Желтая карточка
А. Тимофеев
65'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
В. Камилов
64'
Замена
И. Олейников
️️️️
С. Ковачев
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Барков
Пас отдал
А. Дудиев
57'
Замена
Н. Радмановац
️️️️
Ж. Ламейра
52'
Желтая карточка
Ж. Ламейра
Замена
Д. Тодорович
️️️️
Р. Уциев
46'
46'
Замена
С. Пряхин
️️️️
А. Галоян
46'
Замена
К. Маляров
️️️️
Т. Мусаев
Замена
М. Конате
️️️️
В. Ильин
46'
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Семенов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Владислав Волков
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
59
Тигран Аванесян
ОП
16
Жоау Ламейра
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
21
Артур Галоян
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
30
Гедеон Гузина
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Шелия
4
Быстров
3
Волков
13
Семенов
40
Уциев
24
Диванович
18
Камилов
59
Харин
7
Бериша
10
Ковачев
98
Ильин
2-3-2-3
1
Латышонок
8
Дудиев
21
Остойич
5
Осипов
59
Аванесян
16
Ламейра
77
Лазарев
21
Галоян
9
Энрикес
11
Мусаев
86
Барков
59
Харин
2
Челикович
2
Челикович
59
Харин
40
Уциев
53
Тодорович
53
Тодорович
40
Уциев
18
Камилов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
18
Камилов
10
Ковачев
19
Олейников
19
Олейников
10
Ковачев
98
Ильин
13
Конате
13
Конате
98
Ильин
16
Ламейра
26
Радмановац
26
Радмановац
16
Ламейра
11
Мусаев
7
Маляров
7
Маляров
11
Мусаев
9
Энрикес
6
Кузьмин
6
Кузьмин
9
Энрикес
21
Галоян
19
Пряхин
19
Пряхин
21
Галоян
86
Барков
30
Гузина
30
Гузина
86
Барков
Остались в запасе
Ахмат
Балтика
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
35
Ризван Ташаев
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
13
Минкаил Мацуев
ЦП
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Ахмат - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
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