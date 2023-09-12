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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Буркина-Фасо
Марокко - Буркина-Фасо: обзор матча 12 сентября 2023
Марокко
12.09.2023, вторник, 21:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
36'
А. Унаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Марокко - Буркина-Фасо
90'
+3
Желтая карточка
И. Дайо
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
Ю. Эн-Несири
86'
Замена
Б. Эль-Ханнус
️️️️
Я. Аттиат-Алла
81'
Замена
А. Арит
️️️️
Э. Абде
81'
80'
Замена
М. Бангре
️️️️
А. Тапсоба
Замена
️️️️
С. Амалла
67'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Адли
67'
64'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
Б. Туре
64'
Замена
М. Конате
️️️️
Д. Уаттара
Желтая карточка
А. Хакими
63'
41'
Желтая карточка
А. Тапсоба
ГОЛ! 1:0!
А. Унаи
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
17
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
17
Эз Абде
ЛВ
15
Селим Амалла
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЦЗ
24
Адама Гира
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
21
Драман Салу
ЦП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
21
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Марокко
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
0
Youssef El Motie
ВР
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Ибрахим Салах
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
23
Билал Эль-Ханнус
АП
10
Амин Арит
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Буркина-Фасо
0
Koula Sébastien Tou
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
21
Валентен Нума
ЦЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
18
Исмаила Уедраого
ОП
20
Густаво Сангаре
ОП
6
Саша Бансе
ЦП
17
Стефан Азиз Ки
ЦП
11
Уссени Буда
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Буну
2
Хакими
5
Агер
6
Сайсс
17
Аттиат-Алла
3
Мазрауи
15
Амалла
8
Унаи
17
Эз Абде
19
Эн-Несири
21
Адли
4-3-3
16
Коффи
12
Тапсоба
14
Дайо
3
Гибре
4
Нагало
24
Гира
22
Туре
21
Салу
21
Баяла
15
Тапсоба
2
Уаттара
17
Аттиат-Алла
23
Эль-Ханнус
23
Эль-Ханнус
17
Аттиат-Алла
17
Эз Абде
10
Арит
10
Арит
17
Эз Абде
21
Адли
14
Абухляль
14
Абухляль
21
Адли
19
Эн-Несири
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
19
Эн-Несири
22
Туре
20
Сангаре
20
Сангаре
22
Туре
15
Тапсоба
11
Бангре
11
Бангре
15
Тапсоба
2
Уаттара
13
Конате
13
Конате
2
Уаттара
Остались в запасе
Марокко
Буркина-Фасо
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
0
Youssef El Motie
ВР
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
0
Ибрахим Салах
ЛВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
0
Koula Sébastien Tou
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
21
Валентен Нума
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Саша Бансе
ЦП
17
Стефан Азиз Ки
ЦП
11
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Остались в запасе
22
Эль-Мехди Бенабид
ВР
0
Youssef El Motie
ВР
13
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
6
Абдель Абкар
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
26
Яхья Жабран
ОП
11
Исмаэль Сайбари
ЦП
24
Амир Ричардсон
ЦП
0
Ибрахим Салах
ЛВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
21
Валид Чеддира
ЦФ
Остались в запасе
0
Koula Sébastien Tou
ВР
23
Килиан Никиема
ВР
5
Нассер Джига
ЦЗ
21
Валентен Нума
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
6
Саша Бансе
ЦП
17
Стефан Азиз Ки
ЦП
11
Уссени Буда
ЦФ
Главный тренер
Валид Реграги
Главный тренер
Каму Мало
Статистика матча Марокко - Буркина-Фасо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
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