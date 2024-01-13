«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Аугсбург» (3:2)
Стали известны стартовые составы на матч «Аугсбург» – «Бавария»: 19 тур Бундеслиги
«Аугсбург» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Аугсбург» – «Бавария»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/2 финала, победив «Штутгарт» (3:2)
«Байер» – «Штутгарт»: прогноз на матч Кубка Германии, 6 февраля
«Фрайбург» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Фрайбург» – «Штутгарт»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024