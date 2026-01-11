11.01.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия М
Боруссия М
4-1-3-1-1
1
Николас
25
Нец
14
Дикс
30
Эльведи
29
Скалли
16
Энгельхардт
16
Сандер
10
Нойхаус
20
Райц
9
Онора
9
Табакович
4-2-3-1
1
Дамен
40
Бэнкс
13
Шлоттербек
15
Зесигер
22
Педерсен
4
Массенго
32
Ридер
20
Клод-Морис
21
Кемюр
30
Каде
19
Фельхауэр
16
Сандер
4
Такаи
4
Такаи
16
Сандер
9
Онора
36
Мохья
36
Мохья
9
Онора
10
Нойхаус
17
Кастроп
17
Кастроп
10
Нойхаус
29
Скалли
10
Рейна
10
Рейна
29
Скалли
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
22
Педерсен
14
Вольф
14
Вольф
22
Педерсен
21
Кемюр
18
Якич
18
Якич
21
Кемюр
30
Каде
17
Гарби
17
Гарби
30
Каде
32
Ридер
99
Эссенде
99
Эссенде
32
Ридер
20
Клод-Морис
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Клод-Морис
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
22
Недилько Лабрович
ВР
10
Арне Майер
ОП
11
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
10
Арне Майер
ОП
11
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
9
Офсайды
0
2
Количество передач
563
512
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
2.99
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Аугсбурга», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Аугсбург»
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Источник: «Бомбардир»