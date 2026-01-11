Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Боруссия» Менхенгладбах – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

«Боруссия» Менхенгладбах – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

11 января, 16:20
Боруссия М
11.01.2026, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 0
Завершен
Аугсбург
8' Д. Скалли 20' К. Дикс (П) 36' Х. Табакович 61' Х. Табакович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Мориц Николас
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Кевин Дикс
ПЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
16
Янник Энгельхардт
ОП
16
Филипп Сандер
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
20
Рокко Райц
(К) ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
40
Ноакай Бэнкс
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
(К) ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
30
Антон Каде
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
21
Мерт Кемюр
АП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
4
Кота Такаи
ЦЗ
36
Ваэль Мохья
ЦП
17
Йенс Кастроп
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
18
Шуто Мачино
ЦФ
Аугсбург
22
Недилько Лабрович
ВР
14
Мариус Вольф
ПЗ
11
Элиас Саад
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
10
Арне Майер
ОП
17
Исмаэль Гарби
АП
99
Самуэль Эссенде
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Николас
25
Нец
14
Дикс
30
Эльведи
29
Скалли
16
Энгельхардт
16
Сандер
10
Нойхаус
20
Райц
9
Онора
9
Табакович
4-2-3-1
1
Дамен
40
Бэнкс
13
Шлоттербек
15
Зесигер
22
Педерсен
4
Массенго
32
Ридер
20
Клод-Морис
21
Кемюр
30
Каде
19
Фельхауэр
16
Сандер
4
Такаи
4
Такаи
16
Сандер
9
Онора
36
Мохья
36
Мохья
9
Онора
10
Нойхаус
17
Кастроп
17
Кастроп
10
Нойхаус
29
Скалли
10
Рейна
10
Рейна
29
Скалли
9
Табакович
18
Мачино
18
Мачино
9
Табакович
22
Педерсен
14
Вольф
14
Вольф
22
Педерсен
21
Кемюр
18
Якич
18
Якич
21
Кемюр
30
Каде
17
Гарби
17
Гарби
30
Каде
32
Ридер
99
Эссенде
99
Эссенде
32
Ридер
20
Клод-Морис
11
Грегоритч
11
Грегоритч
20
Клод-Морис
Остались в запасе
Боруссия М
Аугсбург
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Главный тренер
Ойген Полански
22
Недилько Лабрович
ВР
10
Арне Майер
ОП
11
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
7
Кевин Штегер
АП
22
Грант-Леон Ранос
ЦФ
Остались в запасе
22
Недилько Лабрович
ВР
10
Арне Майер
ОП
11
Элиас Саад
ЛВ
Главный тренер
Ойген Полански
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Боруссия М - Аугсбург
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
9
Офсайды
0
2
Количество передач
563
512
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
85
Удары мимо ворот
3
12
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
2.99
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-0.76
-0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах против «Аугсбурга», 16-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 января в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Аугсбург»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Аугсбург Боруссия М
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
11
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+