«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
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«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
Бундеслига. «Бавария» победила «Унион», отставание от «Байера» – 4 очка
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Бохум» – «Штутгарт»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)