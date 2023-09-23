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Бохум
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
28 января, 21:28
0
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 10:25
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:56
0
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
20 января, 11:47
0
Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран
18 января, 21:50
3
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
28 января, 21:28
0
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января, 10:25
0
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:56
0
«Бохум» – «Штутгарт»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
19 января, 18:57
0
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)
23 сентября 2023, 18:32
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Вольфсбург
Бохум
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бохум
1 : 1
03.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия Д
3 : 1
28.01.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер

Вольфсбург - Бохум - 20 апреля 2024

Вольфсбург
20.04.2024, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
- : -
Не начался
Бохум
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Вольфсбург - Бохум
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
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Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Россия
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