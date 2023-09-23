Вольфсбург

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Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
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Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
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