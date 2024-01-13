Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам
Алонсо высказался о шансах «Байера» на титул после разгрома «Баварии»
Кейн поделился болью от разгрома от «Байера»
Станишич поделился эмоциями от победного гола в ворота «Баварии» – он ей принадлежит
Алонсо не стал праздновать разгром «Баварии», пока на поле не вышел весь его штаб
Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам
Алонсо высказался о шансах «Байера» на титул после разгрома «Баварии»
Кейн поделился болью от разгрома от «Байера»
Станишич поделился эмоциями от победного гола в ворота «Баварии» – он ей принадлежит
Алонсо не стал праздновать разгром «Баварии», пока на поле не вышел весь его штаб
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