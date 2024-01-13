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Байер
Вольфсбург
Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам
11 февраля, 13:43
0
Алонсо высказался о шансах «Байера» на титул после разгрома «Баварии»
11 февраля, 12:44
8
Кейн поделился болью от разгрома от «Байера»
11 февраля, 12:19
1
Станишич поделился эмоциями от победного гола в ворота «Баварии» – он ей принадлежит
11 февраля, 11:12
0
Алонсо не стал праздновать разгром «Баварии», пока на поле не вышел весь его штаб
11 февраля, 10:00
0
Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам
11 февраля, 13:43
0
Алонсо высказался о шансах «Байера» на титул после разгрома «Баварии»
11 февраля, 12:44
8
Кейн поделился болью от разгрома от «Байера»
11 февраля, 12:19
1
Станишич поделился эмоциями от победного гола в ворота «Баварии» – он ей принадлежит
11 февраля, 11:12
0
Алонсо не стал праздновать разгром «Баварии», пока на поле не вышел весь его штаб
11 февраля, 10:00
0
«Унион» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 10 февраля
10 февраля, 09:37
0
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
20 января, 11:47
0
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Последние матчи
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Байер
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
0 : 0
27.01.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
3 : 0
10.02.2024
Бавария
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
3 : 2
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Дармштадт
0 : 2
03.02.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
0 : 0
27.01.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
РБ Лейпциг
2 : 3
20.01.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
1 : 0
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург

Байер - Вольфсбург - 10 марта 2024

Байер
10.03.2024, воскресенье, 21:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
- : -
Не начался
Вольфсбург
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Байер - Вольфсбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
- : -
17.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
- : -
17.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хайденхайм
- : -
17.02.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 22 тур
Майнц
- : -
17.02.2024
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
- : -
17.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хайденхайм
- : -
17.02.2024
Байер
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