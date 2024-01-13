Тухель прокомментировал гол Станишича «Баварии» – он принадлежит мюнхенцам

Алонсо высказался о шансах «Байера» на титул после разгрома «Баварии»

Кейн поделился болью от разгрома от «Байера»

Станишич поделился эмоциями от победного гола в ворота «Баварии» – он ей принадлежит