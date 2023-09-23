«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
Бундеслига. Хет-трик Фуллкруга принес «Боруссии» победу над «Бохумом»
«Боруссия Д» – «Бохум»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
«Боруссия» Д – «Бохум»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Бохум» – «Штутгарт»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Бохум» с хет-триком Кейна (7:0), «Боруссия» Д победила «Вольфсбург» (1:0)
«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Рома» арендовала испанского защитника
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
«Штутгарт» – «РБ Лейпциг»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января