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Айнтрахт
Вольфсбург
Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом
7 февраля, 21:09
2
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:37
0
«Айнтрахт» арендовал форварда «ПСЖ»
1 февраля, 21:13
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом
7 февраля, 21:09
2
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:37
0
«Айнтрахт» арендовал форварда «ПСЖ»
1 февраля, 21:13
0
Представлен рейтинг 20 самых доходных клубов мира от Deloitte
25 января, 18:15
0
«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января
25 января, 08:59
0
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
20 января, 11:47
0
Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран
18 января, 21:50
3
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Последние матчи
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Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
13.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
2 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 18 тур
Дармштадт
2 : 2
20.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
13.01.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург

Айнтрахт - Вольфсбург - 25 февраля 2024

Айнтрахт
25.02.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
- : -
Не начался
Вольфсбург
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Россия
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