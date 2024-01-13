Президент «Айнтрахта» ушел в отставку и будет бороться с нацизмом
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
«Айнтрахт» арендовал форварда «ПСЖ»
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
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«Айнтрахт» арендовал форварда «ПСЖ»
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«Айнтрахт» – «Майнц»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 26 января
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«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
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Спартаковец Бонгонда заинтересовал клубы из пяти европейских стран