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Штутгарт
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
5 : 2
27.01.2024
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/4 финала
Байер
3 : 2
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
1 : 3
03.02.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
5 : 2
27.01.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бохум
1 : 0
20.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия М
3 : 1
14.01.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
1 : 1
07.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 1
03.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
26.01.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
1 : 1
13.01.2024
Вольфсбург

Штутгарт - Майнц - 11 февраля 2024

Штутгарт
11.02.2024, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
- : -
Не начался
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Майнц
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Штутгарт
33
Александр Нюбель
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
2
Вальдемар Антон
ЦЗ
29
Антони Руо
ЦЗ
7
Максимилиан Миттельштедт
ЛП
6
Ангело Стиллер
ЦП
8
Энцо Мийо
ЦП
27
Крис Фюрих
ЦП
16
Атакан Каразор
ЦП
4
Йоша Вагноман
ПП
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
3
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
20
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
8
Леандро Баррейро
ЦП
18
Надим Амири
ЦП
14
Том Краусс
ЦП
17
Людовик Ажорк
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
29
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Штутгарт
Майнц
3-5-1-1
33
Нюбель
20
Стержиу
2
Антон
29
Руо
7
Миттельштедт
8
Мийо
27
Фюрих
16
Каразор
4
Вагноман
6
Стиллер
26
Ундав
4-3-3
27
Центнер
21
Да Коста
3
ван ден Берг
20
Фернандес
19
Каси
8
Баррейро
18
Амири
14
Краусс
29
Буркардт
9
Онисиво
17
Ажорк
Остались в запасе
Штутгарт
Майнц
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Штутгарт - Майнц
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Россия
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