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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Хайденхайм
Боруссия Д - Хайденхайм: обзор матча 01 сентября 2023
Боруссия Д
01.09.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Хайденхайм
7'
Ю. Брандт
15'
Э. Джан (П)
61'
Э. Динкчи
82'
Т. Кляйнденст (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Хайденхайм
90'
+11
Замена
К. Сесса
️️️️
Я. Бесте
Желтая карточка
Э. Джан
90'
+3
90'
Замена
Ф. Пик
️️️️
Э. Динкчи
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Забитцер
89'
Желтая карточка
С. Аллер
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Кляйнденст
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
С. Аллер
78'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
К. Адейеми
64'
63'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Бек
61'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
61'
61'
ГОЛ! 2:1!
Э. Динкчи
Пас отдал
Н. Тайеркауф
57'
Желтая карточка
Я. Бесте
46'
Замена
М. Пьеринджер
️️️️
Д. Томалья
35'
Желтая карточка
Э. Динкчи
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Джан
15'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Джан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
6
Патрик Майнка
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
23
Омар Траоре
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
19
Ян-Никлас Бесте
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
30
Норман Тайеркауф
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЦП
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
8
Кевин Сесса
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
25
Зюле
4
Шлоттербек
27
Вольф
23
Джан
20
Забитцер
14
Адейеми
8
Брандт
22
Аллер
14
Мален
4-5
22
Мюллер
4
Зирслебен
23
Траоре
15
Мэлони
6
Майнка
19
Бесте
30
Тайеркауф
7
Томалья
18
Динкчи
21
Бек
14
Адейеми
8
Нмеча
8
Нмеча
14
Адейеми
22
Аллер
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
22
Аллер
20
Забитцер
14
Мукоко
14
Мукоко
20
Забитцер
18
Динкчи
20
Пик
20
Пик
18
Динкчи
19
Бесте
8
Сесса
8
Сесса
19
Бесте
7
Томалья
18
Пьеринджер
18
Пьеринджер
7
Томалья
21
Бек
14
Доведан
14
Доведан
21
Бек
Остались в запасе
Боруссия Д
Хайденхайм
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
39
Томас Келлер
ЦЗ
3
Ян Шеппнер
ЦФ
23
Бенедикт Гимбер
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Боруссия Д - Хайденхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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