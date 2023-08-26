Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Боруссия Д
Бохум - Боруссия Д: обзор матча 26 августа 2023
Бохум
26.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
13'
К. Штегер
56'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Боруссия Д
81'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Мален
81'
Замена
С. Озкан
️️️️
Ф. Нмеча
81'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
С. Аллер
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Штегер
81'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Ф. Пасслак
80'
75'
Желтая карточка
Э. Джан
Желтая карточка
М. Беро
71'
Желтая карточка
К. Штегер
66'
62'
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Забитцер
Замена
М. Брошински
️️️️
Ф. Хофманн
59'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
59'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мален
Пас отдал
Ю. Брандт
Замена
Д. Соарес
️️️️
М. Виттек
48'
46'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Хуммельс
ГОЛ! 1:0!
К. Штегер
Пас отдал
М. Виттек
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
8
Антони Лосилла
ОП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
8
Феликс Нмеча
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Патрик Остерхаге
ЦП
10
Лукас Дашнер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Риман
15
Машович
18
Ордец
13
Бернардо
32
Виттек
8
Лосилла
25
Пасслак
22
Беро
7
Штегер
29
Асано
33
Хофманн
4-1-1-2-2
1
Кобель
27
Вольф
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
5
Бенсебаини
23
Джан
20
Забитцер
8
Брандт
8
Нмеча
14
Мален
22
Аллер
32
Виттек
3
Соарес
3
Соарес
32
Виттек
25
Пасслак
2
Гамбоа
2
Гамбоа
25
Пасслак
7
Штегер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
7
Штегер
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
33
Хофманн
9
Брошински
9
Брошински
33
Хофманн
15
Хуммельс
25
Зюле
25
Зюле
15
Хуммельс
8
Нмеча
6
Озкан
6
Озкан
8
Нмеча
20
Забитцер
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Забитцер
14
Мален
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Мален
22
Аллер
14
Мукоко
14
Мукоко
22
Аллер
Остались в запасе
Бохум
Боруссия Д
23
Никлас Тиде
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
10
Лукас Дашнер
АП
Главный тренер
Томас Летш
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
10
Лукас Дашнер
АП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
3
Матеу Морей
ПЗ
18
Марко Ройс
АП
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Бохум - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Бохум
Боруссия Д
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+