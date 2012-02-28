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Арсенал
2 : 0
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Россия. Первая лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
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0 : 0
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КАМАЗ

Арсенал - Ленинградец - 16 июля 2023

Арсенал
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Россия. Первая лига, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Ленинградец
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арсенал - Ленинградец
Матч завершен
90'
Замена
Руслан Казаков ️️️️➡️️ Максим Левин
Замена
Михаил Яковлев ️️️️➡️️ Алексей Померко
88'
85'
Пенальти не реализован
Максим Левин
82'
Замена
Никита Розманов ️️️️➡️️ Сергей Ильин
81'
Желтая карточка
Эдуард Суханов
Замена
Дэнис Файзуллин ️️️️➡️️ Рустам Халназаров
75'
67'
Замена
Андрей Яковлев ️️️️➡️️ Валерий Каптилов
Замена
Кирилл Большаков ️️️️➡️️ Алекс Мацукатов
62'
48'
Желтая карточка
Максим Левин
Замена
Артем Попов ️️️️➡️️ Ишхан Гелоян
46'
Желтая карточка
Ифеани Дэвид Ндука
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
2
Илья Быковский
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
5
Константин Нижегородов
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
5
Алексей Померко
ОП
4
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
10
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Рустам Халназаров
ЛВ
70
Ишхан Гелоян
ЛВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Ленинградец
16
Никита Карабашев
ВР
97
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Валерий Каптилов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
5
Сергей Костин
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
22
Максим Левин
АП
23
Сергей Ильин
ЛВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
8
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Арсенал
71
Александр Денисов
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
80
Никита Кокарев
ВР
8
Артем Попов
ПВ
99
Дмитрий Герасимов
ВР
73
Ансор Хабибов
ЦП
18
Михаил Яковлев
ЛВ
23
Илья Кулешин
ЛЗ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Ленинградец
41
Владислав Микушин
ЦЗ
11
Михаил Маркин
ЦФ
1
Егор Смирнов
ВР
21
Владислав Шепелев
ОП
47
Руслан Казаков
ЦП
3
Илья Булыгин
ЦЗ
9
Никита Розманов
ЦФ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
33
Андрей Яковлев
ЦЗ
3-2-2-2-1
36
Левашов
2
Быковский
5
Нижегородов
24
Коротков
13
Кайнов
5
Померко
4
Ндука
10
Мацукатов
70
Гелоян
7
Халназаров
20
Окоронкво
4-1-1-2-2
16
Карабашев
97
Хитяев
6
Беляев
5
Костин
17
Каптилов
18
Суханов
8
Горулев
22
Левин
23
Ильин
8
Жиронкин
77
Бачинский
10
Мацукатов
31
Большаков
31
Большаков
10
Мацукатов
70
Гелоян
8
Попов
8
Попов
70
Гелоян
5
Померко
18
Яковлев
18
Яковлев
5
Померко
7
Халназаров
50
Файзуллин
50
Файзуллин
7
Халназаров
22
Левин
47
Казаков
47
Казаков
22
Левин
23
Ильин
9
Розманов
9
Розманов
23
Ильин
17
Каптилов
33
Яковлев
33
Яковлев
17
Каптилов
Остались в запасе
Арсенал
Ленинградец
71
Александр Денисов
ЦЗ
80
Никита Кокарев
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
73
Ансор Хабибов
ЦП
23
Илья Кулешин
ЛЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
41
Владислав Микушин
ЦЗ
11
Михаил Маркин
ЦФ
1
Егор Смирнов
ВР
21
Владислав Шепелев
ОП
3
Илья Булыгин
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
71
Александр Денисов
ЦЗ
80
Никита Кокарев
ВР
99
Дмитрий Герасимов
ВР
73
Ансор Хабибов
ЦП
23
Илья Кулешин
ЛЗ
Остались в запасе
41
Владислав Микушин
ЦЗ
11
Михаил Маркин
ЦФ
1
Егор Смирнов
ВР
21
Владислав Шепелев
ОП
3
Илья Булыгин
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Арсенал - Ленинградец
1
2
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники судьи:
Александр Богданов (Верея)
Арам Петросян (Бронницы)
Резервный судья:
Ярослав Хромей (Воронеж)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
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Волгарь
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Кубань
- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
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