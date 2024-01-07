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Наполи
Аталанта
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
7 февраля, 17:17
6
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
9 февраля, 20:13
0
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
8 февраля, 23:10
0
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
7 февраля, 22:31
3
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
7 февраля, 21:36
1
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Последние матчи
Все
Наполи
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 0
28.01.2024
Наполи
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
3 : 1
04.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
5 : 0
15.01.2024
Фрозиноне
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
1 : 1
07.01.2024
Аталанта

Наполи - Аталанта - 30 марта 2024

Наполи
30.03.2024, суббота, 00:00
Италия. Серия А, 30 тур
- : -
Не начался
Аталанта
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Наполи - Аталанта
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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