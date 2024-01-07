«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Баринов: «Миранчук – лучший игрок «Аталанты»
Реакция Миранчука на признание игроком месяца в «Аталанте»
Миранчук – лучший игрок «Аталанты» в январе