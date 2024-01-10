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Наполи
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
7 февраля, 17:17
6
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
«ПСЖ» определился с заменой Мбаппе
4 февраля, 10:42
2
Серия А. «Милан» уступал «Фрозиноне», но победил (3:2)
3 февраля, 22:00
0
«Фрозиноне» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 12:22
0
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
9 февраля, 20:27
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
7 февраля, 17:17
6
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
7 февраля, 15:39
1
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
7 февраля, 01:05
1
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Последние матчи
Все
Милан
Наполи
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 23 тур
Фрозиноне
2 : 3
03.02.2024
Милан
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
2 : 2
27.01.2024
Болонья
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Милан
1 : 2
10.01.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
04.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 0
28.01.2024
Наполи
Суперкубок Италии, Финал
Наполи
0 : 1
22.01.2024
Интер
Суперкубок Италии, 1/2 финала
Наполи
3 : 0
18.01.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
13.01.2024
Салернитана

Милан - Наполи - 11 февраля 2024

Милан
11.02.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
- : -
Не начался
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Наполи
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Денсил Теобалт
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЦП
7
Ясин Адли
ЦП
14
Юнус Муса
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Лео Эстигард
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
5
Жуан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
99
Франк Ангисса
ЦП
24
Йенс-Люс Каюсте
ЦП
21
Маттео Политано
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Хвича Кварацхелия
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
Наполи
4-5-1
16
Меньян
19
Теобалт
24
Кьер
46
Габбиа
2
Калабрия
10
Леау
7
Адли
14
Муса
11
Пулишич
8
Лофтус-Чик
9
Жиру
4-3-3
95
Голлини
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
5
Жуан
6
Эстигард
68
Лоботка
99
Ангисса
24
Каюсте
77
Кварацхелия
18
Симеоне
21
Политано
Остались в запасе
Милан
Наполи
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Милан - Наполи
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Италия. Серия А
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Текущие
Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Салернитана
0 : 0
09.02.2024
Эмполи
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
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