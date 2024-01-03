«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно
«Болонья» – «Сассуоло»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Италии, 3 февраля
«Монца» – «Сассуоло»: прогноз на матч 22 тура Серии А, 28 января
Серия А. «Ювентус» разгромил «Сассуоло» (3:0) и приблизился к лидирующему «Интеру»
«Ювентус» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 января 2024
«Ювентус» – «Сассуоло»: прогноз на матч итальянской Серии А, 16 январ
«Наполи» выбирает между тремя тренерами
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Президент «Наполи» сделал заявление о будущем Хвичи в клубе
«Милан» хочет переманить капитана «Наполи»
Фабрицио Романо назвал двух вероятных новичков «Интера» – они придут летом бесплатно