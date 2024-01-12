ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
«Лион» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января
Кубок Франции. «ПСЖ» пробился в 1/4 финала, «Гавр» Кузяева вылетел
Кузяева впервые удалили во Франции
«Страсбур» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Лига 1. «ПСЖ» победил «Страсбур» (2:1) благодаря голам Мбаппе и Асенсио
«Страсбур» – ПСЖ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024