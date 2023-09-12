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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет - Тунис
Египет - Тунис: обзор матча 12 сентября 2023
Египет
12.09.2023, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Тунис
34'
О. Камаль
3'
Э. Лайдуни
8'
Х. Фатхи (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Египет - Тунис
Желтая карточка
М. Мохамед
88'
Замена
О. Файсал
️️️️
Х. Фатхи
86'
Замена
С. Морси
️️️️
Х. Абдельмагид
86'
Желтая карточка
И. Адель
85'
82'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Э. Ахури
82'
Замена
А. Лаюни
️️️️
Ю. Мсакни
Замена
И. Адель
️️️️
О. Камаль
76'
Замена
М. Амди
️️️️
О. Мармуш
76'
Желтая карточка
А. Рамадан
70'
64'
Замена
Х. Рафья
️️️️
А. Маалул
64'
Замена
А. Грам
️️️️
М. Бен Ромдан
Замена
М. Амада
️️️️
Зизо
64'
Замена
М. Фатхи
️️️️
Т. Хамед
64'
45'
+5
Желтая карточка
Я. Мерья
43'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
Желтая карточка
О. Мармуш
43'
ГОЛ! 1:2!
О. Камаль
34'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Х. Фатхи
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Лайдуни
Пас отдал
М. Бен Ромдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
1
Габаски
ВР
2
Али Габр
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
4
Омар Камаль
ПЗ
2
Ахмед Рамадан
ПЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
8
Тарек Хамед
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
25
Зизо
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
11
Мостафа Мохамед
ЦФ
Тунис
16
Аймен Дамен
ВР
12
Али Маалул
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
21
Вайди Кечрида
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
14
Эсса Лайдуни
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
7
Элиас Ахури
ПВ
Главный тренер
Жалел Кадри
Египет
16
Мохаммед Собхи
ВР
12
Мохамед Амди
ЦЗ
0
Mahmoud Marei
ЦЗ
20
Ибрахим Адель
ЛВ
18
Мостафа Фатхи
ЦП
20
Махмуд Амада
ЦП
5
Сэм Морси
ЦП
7
Осама Файсал
ЦФ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Тунис
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
21
Амор Лаюни
ЛВ
8
Хамза Рафья
ЦП
12
Сами Шушане
ЦП
10
Аннибал Меджбри
АП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
8
Элиас Саад
ЦФ
9
Айтем Жуини
ЦФ
25
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Габаски
4
Камаль
2
Габр
4
Абдельмагид
2
Рамадан
14
Фатхи
8
Хамед
10
Салах
25
Зизо
11
Мохамед
22
Мармуш
3-3-3-1
16
Дамен
12
Маалул
3
Тальби
4
Мерья
21
Кечрида
17
Скири
2
Абди
14
Лайдуни
5
Бен Ромдан
7
Мсакни
7
Ахури
22
Мармуш
12
Амди
12
Амди
22
Мармуш
8
Хамед
18
Фатхи
18
Фатхи
8
Хамед
25
Зизо
20
Амада
20
Амада
25
Зизо
4
Абдельмагид
5
Морси
5
Морси
4
Абдельмагид
4
Камаль
20
Адель
20
Адель
4
Камаль
14
Фатхи
7
Файсал
7
Файсал
14
Фатхи
5
Бен Ромдан
18
Грам
18
Грам
5
Бен Ромдан
12
Маалул
8
Рафья
8
Рафья
12
Маалул
7
Ахури
10
Меджбри
10
Меджбри
7
Ахури
7
Мсакни
21
Лаюни
21
Лаюни
7
Мсакни
Остались в запасе
Египет
Тунис
16
Мохаммед Собхи
ВР
0
Mahmoud Marei
ЦЗ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
12
Сами Шушане
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
8
Элиас Саад
ЦФ
9
Айтем Жуини
ЦФ
25
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Остались в запасе
16
Мохаммед Собхи
ВР
0
Mahmoud Marei
ЦЗ
9
Мохамед Шериф
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
22
Бешир Бен Саид
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
18
Надер Гандри
ЦЗ
20
Ян Валери
ПЗ
12
Сами Шушане
ЦП
23
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
8
Элиас Саад
ЦФ
9
Айтем Жуини
ЦФ
25
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Жалел Кадри
Статистика матча Египет - Тунис
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
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