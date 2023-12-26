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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Антверпен
Генк - Антверпен: обзор матча 26 декабря 2023
Генк
26.12.2023, вторник, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Антверпен
10'
А. Фадера
75'
Т. Арокодаре
77'
Т. Арокодаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Антверпен
Замена
Л. Ойен
️️️️
А. Фадера
90'
+5
Замена
А. Зекири
️️️️
Б. Хейнен
90'
+5
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Й. Сор
88'
Желтая карточка
Х. Артеага
83'
ГОЛ! 3:0!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Б. Эль-Ханнус
77'
ГОЛ! 2:0!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Й. Сор
75'
74'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Баликвиша
74'
Замена
А. Юсуф
️️️️
М. Кейта
66'
Желтая карточка
С. Кулибали
65'
Замена
Д. Иленихена
️️️️
Ю. Эккеленкамп
47'
Желтая карточка
М. Кейта
46'
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
Р. Де Лат
46'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
А. Муджа
23'
Желтая карточка
Р. Де Лат
ГОЛ! 1:0!
А. Фадера
Пас отдал
Ж. Кайембе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
23
Сэм Винс
ЛЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
21
Чидера Эджуке
ЛВ
80
Альхассан Юсуф
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
46
Милан Смитс
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
4-3-3
26
Вандевордт
18
Кайембе
3
МакКензи
15
Садик
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
39
Фадера
11
Эль-Ханнус
11
Сор
4-2-1-2-1
1
Бутез
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
23
Винс
48
Вермерен
16
Кейта
32
Эккеленкамп
7
Муджа
7
Баликвиша
14
Янссен
11
Сор
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Сор
39
Фадера
11
Ойен
11
Ойен
39
Фадера
8
Хейнен
9
Зекири
9
Зекири
8
Хейнен
16
Кейта
80
Юсуф
80
Юсуф
16
Кейта
2
Де Лат
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
2
Де Лат
7
Муджа
21
Эджуке
21
Эджуке
7
Муджа
7
Баликвиша
9
Керк
9
Керк
7
Баликвиша
32
Эккеленкамп
99
Иленихена
99
Иленихена
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Генк
Антверпен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Сенне Ламменс
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Генк - Антверпен
1
3
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
9
Офсайды
1
0
Количество передач
459
441
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.09
Матчи команд
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Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
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Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Цегека Арена
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