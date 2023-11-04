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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Генк
Антверпен - Генк: обзор матча 04 ноября 2023
Антверпен
04.11.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Генк
5'
В. Янссен
11'
М. Баликвиша
39'
М. Баликвиша
45'
А. Зекири
90+9'
Д. Муньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Генк
90'
+9
ГОЛ! 3:2!
Д. Муньос
Замена
Д. Иленихена
️️️️
А. Муджа
90'
+7
90'
+1
Замена
А. Уаттара
️️️️
П. Грошовски
Замена
З. ван ден Бош
️️️️
В. Янссен
83'
77'
Замена
А. Фадера
️️️️
К. Куэста
Замена
Д. Керк
️️️️
Ю. Эккеленкамп
73'
Желтая карточка
А. Юсуф
68'
68'
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
62'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Зекири
Желтая карточка
А. Муджа
51'
Желтая карточка
В. Янссен
47'
45'
+5
Желтая карточка
П. Грошовски
45'
+2
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
45'
ГОЛ! 3:1!
А. Зекири
ГОЛ! 3:0!
М. Баликвиша
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
39'
ГОЛ! 2:0!
М. Баликвиша
11'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
А. Муджа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
48
Артур Вермерен
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Бутез
2
Де Лат
23
Алдервейрелд
3
Кулибали
25
Батай
48
Вермерен
80
Юсуф
32
Эккеленкамп
7
Баликвиша
7
Муджа
14
Янссен
4-4-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
5
Галарса
8
Хейнен
28
Пайнтсил
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
14
Янссен
4
ван ден Бош
4
ван ден Бош
14
Янссен
32
Эккеленкамп
9
Керк
9
Керк
32
Эккеленкамп
7
Муджа
99
Иленихена
99
Иленихена
7
Муджа
17
Грошовски
32
Уаттара
32
Уаттара
17
Грошовски
46
Куэста
39
Фадера
39
Фадера
46
Куэста
9
Зекири
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Зекири
Остались в запасе
Антверпен
Генк
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Антверпен - Генк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
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11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
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