Аршавин назвал победителя Кубка Испании в отсутствие «Реала» и «Барселоны»

Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании

Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России