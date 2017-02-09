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Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»