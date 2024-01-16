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«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
«Реал» может сыграть с «Жироной» без центральных защитников
АПЛ проверит летний трансфер «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» согласовал первый летний трансфер