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Новости команд
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Реал
Севилья
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
14
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
9 февраля, 18:53
1
«Реал» – «Жирона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:32
0
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
9 февраля, 17:42
14
Анчелотти прокомментировал идею ввести синюю карточку в футболе
9 февраля, 16:32
8
Мостовой ответил, отберет ли «Жирона» очки у «Реала»
9 февраля, 14:48
0
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
6 февраля, 12:43
13
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 14:00
0
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
5 февраля, 13:08
0
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Последние матчи
Все
Реал
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 2
01.02.2024
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Реал
3 : 2
21.01.2024
Альмерия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья

Реал - Севилья - 25 февраля 2024

Реал
25.02.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 26 тур
- : -
Не начался
Севилья
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Реал - Севилья
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 1
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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