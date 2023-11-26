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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Факел
Рубин - Факел: обзор матча 26 ноября 2023
Рубин
26.11.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Факел
37'
Р. Безруков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Факел
Замена
У. Рахмоналиев
️️️️
Н. Чумич
86'
86'
Замена
М. Ивахнов
️️️️
И. Альшин
86'
Замена
А. Яколиш
️️️️
В. Черов
78'
Желтая карточка
Н. Моцпан
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
В. Вада
76'
59'
Замена
А. Мендель
️️️️
В. Якимов
59'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
Р. Магаль
Желтая карточка
Н. Чумич
51'
Желтая карточка
Р. Безруков
46'
Желтая карточка
В. Вада
42'
ГОЛ! 1:0!
Р. Безруков
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
27
Никола Чумич
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
(К)
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Рубин
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
8
Абдулла Багамаев
ПВ
56
Матвей Ивахнов
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Дюпин
14
Мартынович
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
23
Вада
23
Безруков
77
Ранджелович
27
Чумич
7
Фамейе
3-4-1-2
31
Беленов
2
Черов
92
Брызгалов
47
Божин
28
Магаль
23
Якимов
33
Квеквескири
71
Мастерной
10
Альшин
20
Марков
14
Аппаев
27
Чумич
7
Рахмоналиев
7
Рахмоналиев
27
Чумич
23
Вада
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
23
Вада
23
Якимов
8
Мендель
8
Мендель
23
Якимов
28
Магаль
7
Моцпан
7
Моцпан
28
Магаль
2
Черов
70
Яколиш
70
Яколиш
2
Черов
10
Альшин
56
Ивахнов
56
Ивахнов
10
Альшин
Остались в запасе
Рубин
Факел
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
66
Никита Янович
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
17
Игорь Коновалов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
19
Табо Селе
ОП
77
Андрей Ивлев
АП
8
Абдулла Багамаев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Рубин - Факел
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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