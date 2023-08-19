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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Ростов
Сочи - Ростов: обзор матча 19 августа 2023
Сочи
19.08.2023, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Ростов
16'
М. Крамарич
28'
Л. Джорджевич
69'
М. Крамарич
76'
Ю. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Ростов
80'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
Д. Прохин
ГОЛ! 4:0!
Ю. Медведев
Пас отдал
Мигел
76'
Замена
В. Ангбан
️️️️
К. Кравцов
75'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Т. Маргасов
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Крамарич
69'
Замена
Мигел
️️️️
А. Юсупов
65'
60'
Замена
Е. Голенков
️️️️
А. Ионов
47'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Р. Акбашев
46'
Замена
А. Лангович
️️️️
Е. Чернов
Замена
И. Игнатьев
️️️️
Л. Джорджевич
42'
34'
Желтая карточка
Д. Прохин
ГОЛ! 2:0!
Л. Джорджевич
Пас отдал
М. Крамарич
28'
ГОЛ! 1:0!
М. Крамарич
Пас отдал
Т. Маргасов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
3
Ваня Дркушич
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Сочи
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
69
Данил Аносов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
99
Мигел
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Иван Комаров
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
45
Миладинович
3
Дркушич
4
Литвинов
17
Макарчук
5
Кравцов
34
Маргасов
16
Нобоа
4
Юсупов
14
Крамарич
19
Джорджевич
4-1-2-2-1
30
Песьяков
40
Вахания
27
Прохин
4
Мелехин
23
Чернов
15
Глебов
99
Акбашев
47
Уткин
9
Мохеби
11
Ионов
27
Комличенко
34
Маргасов
17
Медведев
17
Медведев
34
Маргасов
5
Кравцов
7
Ангбан
7
Ангбан
5
Кравцов
4
Юсупов
99
Мигел
99
Мигел
4
Юсупов
19
Джорджевич
18
Игнатьев
18
Игнатьев
19
Джорджевич
23
Чернов
87
Лангович
87
Лангович
23
Чернов
27
Прохин
43
Терентьев
43
Терентьев
27
Прохин
99
Акбашев
10
Щетинин
10
Щетинин
99
Акбашев
11
Ионов
69
Голенков
69
Голенков
11
Ионов
Остались в запасе
Сочи
Ростов
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
40
Игорь Юрганов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
69
Данил Аносов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Сочи - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Хамид Талаев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Амелин; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Игорь Панин
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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