Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Зимний кубок РПЛ
Зенит - Нефтчи
Зенит - Нефтчи: обзор матча 01 июля 2023
Зенит
01.07.2023, суббота, 19:30
Кубок PARI Премьер, 1 тур
3 : 1
Завершен
Нефтчи
49'
Г. Мантуан
70'
Клаудиньо
80'
З. Бакаев
39'
М. Салданья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Нефтчи
88'
Замена
Р. Аббасов
️️️️
Ф. Юсифли
Замена
В. Саусь
️️️️
Д. Сантос
88'
Замена
А. Барановский
️️️️
Д. Круговой
85'
Замена
Д. Козлов
️️️️
Д. Чистяков
81'
ГОЛ! 3:1!
З. Бакаев
Пас отдал
А. Сутормин
80'
78'
Замена
Х. Хагверди
️️️️
Э. Исрафилов
73'
Замена
Е. Богомольский
️️️️
М. Салданья
Замена
И. Москаленчик
️️️️
Клаудиньо
71'
ГОЛ! 2:1!
Клаудиньо
70'
64'
Замена
Ф. Озобич
️️️️
О. Булудов
Замена
Д. Васильев
️️️️
Д. Кейрос
63'
60'
Замена
К. Сайеф
️️️️
К. Лебон
60'
Замена
А. Мамедов
️️️️
И. Бркич
Желтая карточка
А. Адамов
57'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мантуан
Пас отдал
А. Ерохин
49'
Замена
А. Ерохин
️️️️
И. Сергеев
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
З. Бакаев
46'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Караваев
46'
Замена
Д. Одоевский
️️️️
Н. Гойло
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Салданья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
50
Никита Гойло
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
37
Ду Кейрос
ЦП
33
Клаудиньо
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Нефтчи
1
Иван Бркич
ВР
19
Азер Салахли
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
26
Омар Булудов
ЦЗ
21
Исмаил Зульфукарлы
ПЗ
22
Килан Лебон
ЛВ
27
Фарид Юсифли
ОП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
17
Рахман Гаджиев
АП
10
Азер Алиев
ПП
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гетман
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
18
Данила Козлов
АП
17
Владислав Саусь
АП
21
Александр Ерохин
АП
96
Алексей Барановский
ЦФ
Нефтчи
30
Агиль Мамедов
ВР
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
19
Филип Озобич
АП
91
Агададаш Салянский
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
3
Руфат Аббасов
ЦФ
3-2-1-3-1
50
Гойло
95
Адамов
3
Круговой
78
Чистяков
3
Дуглас Сантос
15
Караваев
37
Ду Кейрос
77
Мостовой
77
Бакаев
33
Клаудиньо
33
Сергеев
4-1-2-2-1
1
Бркич
21
Зульфукарлы
4
Кверквелия
26
Булудов
19
Салахли
27
Юсифли
10
Алиев
23
Исрафилов
17
Гаджиев
22
Лебон
20
Салданья
33
Клаудиньо
45
Москаленчик
45
Москаленчик
33
Клаудиньо
77
Бакаев
31
Мантуан
31
Мантуан
77
Бакаев
50
Гойло
71
Одоевский
71
Одоевский
50
Гойло
15
Караваев
11
Сутормин
11
Сутормин
15
Караваев
37
Ду Кейрос
18
Васильев
18
Васильев
37
Ду Кейрос
78
Чистяков
18
Козлов
18
Козлов
78
Чистяков
33
Сергеев
17
Саусь
17
Саусь
33
Сергеев
33
Сергеев
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Сергеев
3
Круговой
96
Барановский
96
Барановский
3
Круговой
26
Булудов
19
Озобич
19
Озобич
26
Булудов
1
Бркич
30
Мамедов
30
Мамедов
1
Бркич
23
Исрафилов
6
Хагверди
6
Хагверди
23
Исрафилов
22
Лебон
16
Сайеф
16
Сайеф
22
Лебон
20
Салданья
19
Богомольский
19
Богомольский
20
Салданья
27
Юсифли
3
Аббасов
3
Аббасов
27
Юсифли
Остались в запасе
Зенит
Нефтчи
Главный тренер
Сергей Семак
91
Агададаш Салянский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гетман
Остались в запасе
Остались в запасе
91
Агададаш Салянский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Игорь Гетман
Статистика матча Зенит - Нефтчи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Газпром Арена
Новости команд
Все
Зенит
Нефтчи
Стало известно, кто хочет убрать Семака из «Зенита»
15:59
5
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
5
«Он на такое способен»: Бубнов сказал, чего ждет от противостояния Глушенкова и Кругового после скандала в сборной России
14:45
4
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
Радимов назвал ухудшение в игре «Зенита» перед матчем с ЦСКА
13:24
1
Стало известно, кто хочет убрать Семака из «Зенита»
15:59
5
Назначены судьи на матч ЦСКА – «Зенит» и другие игры 16-го тура РПЛ
15:30
5
«Он на такое способен»: Бубнов сказал, чего ждет от противостояния Глушенкова и Кругового после скандала в сборной России
14:45
4
Банк России выпустил памятные монеты о 5 клубах РПЛ
13:57
7
Радимов назвал ухудшение в игре «Зенита» перед матчем с ЦСКА
13:24
1
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
19 ноября
2
«Динамо» Минск – «Нефтчи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Динамо Минск» – «Нефтчи»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Нефтчи» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июля 2026
22 июля
«Нефтчи» – «Динамо Минск»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
21 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+