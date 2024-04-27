Введите ваш ник на сайте

Астон Вилла - Челси

27.04.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 35 тур Астон Вилла - Челси
...
Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
6 тур
23 сентября, суббота 17:00 Челси Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
29 тур
1 апреля, суббота 19:30 Челси 0:2 Астон Вилла
11 тур
16 октября, воскресенье 16:00 Астон Вилла 0:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
19 тур
26 декабря, воскресенье 20:30 Астон Вилла 1:3 Челси
4 тур
11 сентября, суббота 19:30 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/16 финала
22 сентября, среда 21:45 Челси 1:1
(4:3)п		 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Астон Вилла 2:1 Челси
16 тур
28 декабря, понедельник 20:30 Челси 1:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
30 тур
21 июня, воскресенье 18:15 Астон Вилла 1:2 Челси
15 тур
4 декабря, среда 22:30 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 14:45 Астон Вилла 0:4 Челси
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Челси
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 марта, суббота 21:30 Астон Вилла 1:0 Челси
3 тур
21 августа, среда 22:45 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 15:45 Астон Вилла 1:2 Челси
18 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Челси 8:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 2:4 Челси
19 тур
31 декабря, суббота 19:00 Челси 1:3 Астон Вилла
Barclays Asia Trophy 2011
Финал,
30 июля, суббота 16:30 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
2 января, воскресенье 16:30 Челси 3:3 Астон Вилла
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Астон Вилла 0:0 Челси
Англия. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
10 апреля, суббота 20:00 Астон Вилла 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Челси 7:1 Астон Вилла
9 тур
17 октября, суббота 15:45 Астон Вилла 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
21 февраля, суббота 15:45 Астон Вилла 0:1 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
19 тур
26 декабря, среда 16:00 Челси 4:4 Астон Вилла
5 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 