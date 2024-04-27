Астон Вилла - Челси

|6 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Челси
|Астон Вилла
|6 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Челси
|Астон Вилла
|29 тур
|1 апреля, суббота
|19:30
|Челси
|0:2
|Астон Вилла
|11 тур
|16 октября, воскресенье
|16:00
|Астон Вилла
|0:2
|Челси
|19 тур
|26 декабря, воскресенье
|20:30
|Астон Вилла
|1:3
|Челси
|4 тур
|11 сентября, суббота
|19:30
|Челси
|3:0
|Астон Вилла
|1/16 финала
|22 сентября, среда
|21:45
|Челси
|1:1
(4:3)п
|Астон Вилла
|38 тур
|23 мая, воскресенье
|18:00
|Астон Вилла
|2:1
|Челси
|16 тур
|28 декабря, понедельник
|20:30
|Челси
|1:1
|Астон Вилла
|30 тур
|21 июня, воскресенье
|18:15
|Астон Вилла
|1:2
|Челси
|15 тур
|4 декабря, среда
|22:30
|Челси
|2:1
|Астон Вилла
|32 тур
|2 апреля, суббота
|14:45
|Астон Вилла
|0:4
|Челси
|9 тур
|17 октября, суббота
|17:00
|Челси
|2:0
|Астон Вилла
|24 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|1:2
|Челси
|6 тур
|27 сентября, суббота
|18:00
|Челси
|3:0
|Астон Вилла
|30 тур
|15 марта, суббота
|21:30
|Астон Вилла
|1:0
|Челси
|3 тур
|21 августа, среда
|22:45
|Челси
|2:1
|Астон Вилла
|37 тур
|11 мая, суббота
|15:45
|Астон Вилла
|1:2
|Челси
|18 тур
|23 декабря, воскресенье
|20:00
|Челси
|8:0
|Астон Вилла
|31 тур
|31 марта, суббота
|18:00
|Астон Вилла
|2:4
|Челси
|19 тур
|31 декабря, суббота
|19:00
|Челси
|1:3
|Астон Вилла
|Финал,
|30 июля, суббота
|16:30
|Челси
|2:0
|Астон Вилла
|21 тур
|2 января, воскресенье
|16:30
|Челси
|3:3
|Астон Вилла
|8 тур
|16 октября, суббота
|20:30
|Астон Вилла
|0:0
|Челси
|1/2 финала
|10 апреля, суббота
|20:00
|Астон Вилла
|0:3
|Челси
|32 тур
|27 марта, суббота
|18:00
|Челси
|7:1
|Астон Вилла
|9 тур
|17 октября, суббота
|15:45
|Астон Вилла
|2:1
|Челси
|26 тур
|21 февраля, суббота
|15:45
|Астон Вилла
|0:1
|Челси
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|18:00
|Челси
|2:0
|Астон Вилла
|19 тур
|26 декабря, среда
|16:00
|Челси
|4:4
|Астон Вилла
|5 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Астон Вилла
|2:0
|Челси
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0