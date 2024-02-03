Челси - Вулверхэмптон

|18 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|Челси
|18 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|Челси
|30 тур
|8 апреля, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|1:0
|Челси
|10 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Челси
|3:0
|Вулверхэмптон
|36 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|Челси
|2:2
|Вулверхэмптон
|18 тур
|19 декабря, воскресенье
|17:00
|Вулверхэмптон
|0:0
|Челси
|20 тур
|27 января, среда
|21:00
|Челси
|0:0
|Вулверхэмптон
|13 тур
|15 декабря, вторник
|21:00
|Вулверхэмптон
|2:1
|Челси
|38 тур
|26 июля, воскресенье
|18:00
|Челси
|2:0
|Вулверхэмптон
|5 тур
|14 сентября, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|2:5
|Челси
|30 тур
|10 марта, воскресенье
|17:05
|Челси
|1:1
|Вулверхэмптон
|15 тур
|5 декабря, среда
|22:45
|Вулверхэмптон
|2:1
|Челси
|1/8 финала
|18 февраля, суббота
|20:30
|Вулверхэмптон
|0:2
|Челси
|3 раунд
|25 сентября, вторник
|22:45
|Челси
|6:0
|Вулверхэмптон
|20 тур
|2 января, понедельник
|19:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Челси
|13 тур
|26 ноября, суббота
|19:00
|Челси
|3:0
|Вулверхэмптон
|22 тур
|5 января, среда
|22:45
|Вулверхэмптон
|1:0
|Челси
|9 тур
|23 октября, суббота
|18:00
|Челси
|2:0
|Вулверхэмптон
|27 тур
|20 февраля, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|0:2
|Челси
|13 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Челси
|4:0
|Вулверхэмптон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0