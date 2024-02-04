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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 04 февраля 2024
Челси
04.02.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
19'
К. Палмер
86'
Т. Силва
22'
М. Кунья
43'
А. Дисаси (АГ)
63'
М. Кунья
82'
М. Кунья (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Вулверхэмптон
90'
Замена
М. Доэрти
️️️️
Ж. Гомес
87'
Замена
У. Буэно
️️️️
Р. Айт Нури
ГОЛ! 2:4!
Т. Силва
Пас отдал
М. Мудрик
86'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
М. Кунья
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
Б. Чилвел
81'
Замена
Э. Гилхрист
️️️️
М. Густо
81'
Желтая карточка
Б. Чилвел
78'
72'
Замена
Т. Дойл
️️️️
П. Сарабия
72'
Замена
Ж. Беллегард
️️️️
П. Нету
Замена
К. Чуквуэмека
️️️️
К. Нкунку
72'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Р. Стерлинг
72'
63'
ГОЛ! 1:3!
М. Кунья
Пас отдал
П. Нету
Замена
Н. Джексон
️️️️
М. Кайседо
63'
Желтая карточка
М. Кайседо
56'
43'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
А. Дисаси
41'
Желтая карточка
П. Нету
39'
Желтая карточка
Н. Семеду
Желтая карточка
М. Густо
31'
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Кунья
Пас отдал
Ж. Гомес
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
М. Кайседо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
33
Бен Чилвел
(К)
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
35
Жоао Гомес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Челси
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Петрович
33
Чилвел
3
Силва
5
Дисаси
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
8
Галлахер
19
Стерлинг
10
Палмер
28
Нкунку
3-3-1-2-1
1
Са
15
Доусон
24
Тоти
3
Килман
27
Семеду
99
Лемина
21
Айт Нури
35
Гомес
7
Сарабия
7
Нету
10
Кунья
27
Густо
12
Гилхрист
12
Гилхрист
27
Густо
33
Чилвел
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
33
Чилвел
28
Нкунку
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
28
Нкунку
19
Стерлинг
27
Мудрик
27
Мудрик
19
Стерлинг
25
Кайседо
11
Джексон
11
Джексон
25
Кайседо
21
Айт Нури
3
Буэно
3
Буэно
21
Айт Нури
35
Гомес
2
Доэрти
2
Доэрти
35
Гомес
7
Сарабия
20
Дойл
20
Дойл
7
Сарабия
7
Нету
27
Беллегард
27
Беллегард
7
Нету
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
42
Харви Гриффитс
ОП
23
Таванда Чирева
ЦП
63
Натан Фрейзер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
3
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
15
11
Офсайды
3
0
Количество передач
611
348
Сейвы
4
2
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.88
1.93
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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