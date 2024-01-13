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Брентфорд - Ноттингем Форест

13.01.2024, Суббота, 18:00 мск Англия. Премьер-лига, 21 тур Брентфорд - Ноттингем Форест
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Матч начнется в 18:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
7 тур
30 сентября, суббота 17:00 Ноттингем Форест Брентфорд
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
34 тур
29 апреля, суббота 17:00 Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест
15 тур
5 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:2 Брентфорд
Англия. Чемпионшип (2020/2021)
38 тур
20 марта, суббота 15:30 Брентфорд 1:1 Ноттингем Форест
18 тур
12 декабря, суббота 18:00 Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
29 тур
28 января, вторник 22:45 Брентфорд 0:1 Ноттингем Форест
11 тур
5 октября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 1:0 Брентфорд
Англия. Чемпионшип (2018/2019)
31 тур
9 февраля, суббота 18:00 Ноттингем Форест 2:1 Брентфорд
6 тур
1 сентября, суббота 17:00 Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
42 тур
10 апреля, вторник 21:45 Ноттингем Форест 0:1 Брентфорд
2 тур
12 августа, суббота 17:00 Брентфорд 3:4 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
36 тур
7 марта, вторник 22:45 Ноттингем Форест 2:3 Брентфорд
3 тур
16 августа, вторник 21:45 Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
39 тур
2 апреля, суббота 17:00 Ноттингем Форест 0:3 Брентфорд
17 тур
21 ноября, суббота 18:00 Брентфорд 2:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
41 тур
6 апреля, понедельник 17:00 Брентфорд 2:2 Ноттингем Форест
16 тур
5 ноября, среда 22:45 Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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